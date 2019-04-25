Тюмень, 25 апреля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. В Тюмени совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Utair, следовавший рейсом Сургут — Москва, из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили в пресс-службе перевозчика.

parfaits Самолет авиакомпании UTair

«Командир судна принял решение посадить самолёт в Тюмени, чтобы пассажир как можно быстрее получил помощь медиков», — цитирует РИА Новости представителя авиакомпании.

В областном департаменте здравоохранения, в свою очередь, отметили, что у пациента подозрение на неврологическую патологию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столичном аэропорту «Внуково» у самолета авиакомпании Utair в момент запуска двигателя на взлетной полосе произошел выброс пламени из силовой установки.

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