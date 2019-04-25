Санкт-Петербург, 25 апреля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд 25 апреля отказал депутату городского Законодательного собрания Максиму Резнику (фракция «Партия роста») в апелляции по иску к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Резник подал к Беглову иск о защите чести и достоинства после того, как врио губернатора заявил в аудитории, где присутствовали блокадники, что депутат якобы выступал за целесообразность сдачи Ленинграда фашистам в годы Великой Отечественной войны. Однако депутат категорически отрицает факт такого высказывания.

В городском суде сторона истца ходатайствовала о рассмотрении дополнительных доказательств, чтобы подтвердить, в частности, что Беглов произнес свои слова публично, а не в частной беседе, так как именно на это ссылался Смольнинский районный суд в своем решении об отказе Резнику в удовлетворении иска.

«Мы были лишены возможности фактически рассмотреть дело по существу, представить доказательства, которые планировали», — сказала в зале заседаний адвокат Резника Натэлла Пономарева.

«Дело рассмотрено по существу», — возразила ей судья горсуда, после чего поинтересовалась, что помешало представить доказательства при рассмотрении в Смольнинском райсуде.

«Я несколько раз просила отложить судебное заседание для представления доказательств и для того, чтобы выслушать позицию ответчика», — сказала Пономарева.

Она отметила, что истец был готов к прослушиванию полной аудиозаписи, кроме того, не позволили вызвать в Смольнинский суд и свидетелей выступления Беглова. Среди них были вице-губернатор Анна Митянина, глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, экс-глава Центрального района Андрей Хлутков.

«Дело было рассмотрено слишком быстро, да, но суд лишил нас возможности (представить доказательства), ходатайство об истребовании доказательств — это основание для того, чтобы отложить дело», — добавила Пономарева.

Однако Санкт-Петербургский горсуд тоже отказался вызывать высокопоставленных свидетелей или слушать аудиозаписи. По мнению суда, депутату Резнику также не удалось доказать, что слова о якобы его поддержке сдачи Ленинграда фашистам как-то его порочат. В итоге судебная коллегия отклонила апелляцию.

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Напомним, первый иск к Беглову, как к должностному лицу, был отклонен Смольнинским районным судом, второй иск к нему, как к лицу физическому, рассматривал Невский районный суд, который на прошлом заседании вывел Александра Беглова из состава ответчиков, оставив там лишь СМИ, распространившее слова градоначальника.