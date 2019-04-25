Москва, 25 апреля, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Стало известно, какие эмодзи (картинки, при помощи которых можно выразить эмоции в тексте) являются самыми популярными у пользователей российского сегмента глобальной сети. Об этом 25 апреля сообщил РБК.

Смайлики

Исследование провели эксперты компании Noosphere Technologies, отмечается, что они проанализировали данные за период с 2016 по 2019 годы. Самым популярным эмодзи стало изображение огонька, его использовали около 3 млн раз. Вторую строчку заняла картинка сердца (2,8 млн), а на третьей позиции оказался смайлик, изображающий слезы от смеха (1,9 млн).

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Напомним, в феврале 2019 года власти Австралии позволили владельцам автомобилей наносить эмодзи на регистрационные номера после пяти стандартных цифр. Новая норма вступила в силу 1 марта 2019 года.