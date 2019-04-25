Ярославль, 25 апреля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля подготовила проект изменений в городские правила землепользования и застройки, упрощающие строительство магазинов и торговых центров в районах жилой застройки. Документ размещен на сайте мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Сейчас в зонах застройки малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж1, Ж2, Ж3, Ж4) строительство стационарных объектов розничной торговли (кроме встроенных) относится к условно-разрешенным видам землепользования. То есть чтобы построить отдельно стоящий магазин, нужно проводить публичные слушания и получать специальное разрешение властей.

Изменения предполагают, что размещение объектов розничной торговли будет входить в основные виды использования земельных участков в жилых зонах. То есть предприниматель, купивший землю в жилом квартале, сможет проектировать магазин или торговый центр и обращаться за разрешением на строительство.

Изменения в правила землепользования и застройки предполагают и другие новшества. В частности, в жилой зоне, общественно-жилой и общественно-деловой будет выделен новый вид земельных участков — участки общего пользования.

Проект решения сам должен пройти процедуру публичных слушаний, после чего будет вынесен на заседание муниципалитета Ярославля.