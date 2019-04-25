Владивосток, 25 апреля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. По итогам прошедшего во Владивостоке саммита глав России и КНДР Владимир Путин отметил, что в вопросе перспектив процесса денуклеаризации и развития отношений между КНДР и Южной Корей в первую очередь нужно восстанавливать силу международного права, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ын. Владивосток . остров Русский. 2019

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«Международного, а не кулачного права. Тогда мы сможем говорить о нормализации обстановки. Ведь Северной Корее нужны гарантии своей безопасности, своего суверенитета, которые в отсутствие международного права она достигает наличием ядерного оружия. Здесь нужны шаги к повышению доверия», — отметил Владимир Путин.

Также глава государства выразил уверенность, что у всех участников международного диалога, в том числе и у самой Северной Кореи, есть понимание необходимости денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы будем открыто обсуждать эту проблему с лидерами Китая и США. Ким Чен Ын сам попросил проинформировать их о своей позиции. В этом вопросе интересы всех участников совпадают, мы за полную денуклеаризацию. Наш общий приоритет — на снижение ядерных угроз», — сказал Владимир Путин.

Как рассказал Владимир Путин, в дальнейшем планируется расширять межгосударственное сотрудничество по таким направлениям, как строительство железной дороги из Южной Кореи на соединение с Транссибом, подачу газо‑ и нефтепроводов, возведение линий электропередач, что в интересах не только Северной, но также и Южной Кореи.

«Ким Чен Ын решительно настроен на отстаивание своего суверенитета, и если США проявят желание, то он готов к переговорам, способным привести к снятию напряженности в регионе», — рассказал президент России.

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Отвечая на вопрос, доволен ли Ким Чен Ын итогами прошедших переговоров во Владивостоке, Владимир Путин ответил, что лидер КНДР итогами переговоров доволен, что он открыт, ведёт свободную дискуссию.

«Он интересный, содержательный собеседник, с которым мы смогли подробно обсудить все вопросы, касающиеся санкционных дел, денуклеаризации и снижение напряженности на Корейском полуострове», — сказал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли 25 апреля во Владивостоке, продлились три с половиной часа.