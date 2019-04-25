Москва, 25 апреля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Сегодня, 25 апреля, в Москве, в пресс-центре REGNUM, объявлен короткий список книжной премии Пушкинского Дома 2019 (Пушкин Хаус, Лондон).

ИА REGNUM Объявление короткого списка премии Pushkin House Russian Book Prize 2019

Данную премию независимый центр русской культуры в Лондоне — Пушкин Хаус — ежегодно присуждает за лучшую книгу о России, написанную на английском языке в жанре нон-фикшн. Премия в размере 5 тысяч фунтов стерлингов вручается с 2013 года с целью содействовать пониманию России и русскоговорящего мира и поддержать интеллектуальные дебаты в этой области. В этом году приз получит автор книги о России, которая была опубликована в период с 1 января до 31 декабря 2018 года. К участию в конкурсе номинировано более ста книг по истории, политике и культуре России. В короткий список вошло шесть книг, посвящённых истории, политике, культуре, мемуарам, написанных авторами из Великобритании, США и Германии. Победитель Премии 2019 года будет объявлен 12 июня в Чартерхаусе в Лондоне на торжественном ужине.

Короткий список Pushkin House Russian Book Prize 2019:

Тейлор Даунинг «1983-й Мир на грани», издательство Little, Brown

Имея доступ к сотням необычайно новых документов, только что выпущенных в США, Тейлор Даунинг впервые может рассказать захватывающую, но правдивую историю о том, как ближний мир оказался на грани ядерной войны в 1983 году.

Марк Галеотти «Воры. Русская супермафия», издательство Yale University Press

Увлекательное исследование, описывающее путь воров во власть, начиная с раннего этапа до их адаптации в современной России, с её не скованной ничем олигархией, и в мире с его глобальными возможностями.

Элеонора Гильбурд «Увидеть Париж и умереть: Советские судьбы западной культуры», издательство Belknap Press at Harvard University Press

История перевода и присвоения, культурной дипломатии и эмоций. Эта история начинается в 50-х годах, когда культурный обмен с капиталистическими странами существенно изменился. Отныне, пусть строго дозированные, подвергавшиеся цензуре, западные тексты становились приемлемым и привычным — а в конце концов и незаметным, обыденным — явлением советской жизни. Закрытые территориальные границы расширяли жанровые границы: художественные альбомы, мемуары, или афиши кинофильмов становились травелогами, а травелоги оказывались вариантом переводов.

Бен Макинтайр «Шпион и предатель: великая шпионская история холодной войны», издательство Viking

Захватывающая история холодной войны от одного из величайших историков Великобритании. Бен Макинтайр рассказывает о шпионаже, предательстве и смелости, которые навсегда изменили ход холодной войны.

Екатерина Петровская «Кажется, Эстер», издательство 4th Estate

Семейная история Кати Петровской неразрывно связана с историей Европы ХХ века. Двоюродный дед застрелил немецкого дипломата в Москве в 1932 году и был приговорён к смертной казни. Дедушка, живший на Украине, исчез во время Второй мировой войны и появился лишь сорок лет спустя. Прабабушка, чьё имя может быть, а может и нет — Эстер, которая была слишком старой и хрупкой, чтобы покинуть Киев, и была убита нацистами возле своего дома.

Сергей Плоxий «Чернобыль: История трагедии», издательство Allen Lane

Книга о Чернобыльской катастрофе 1986 года рассказывает о людях, которые пытались предотвратить аварию, о ликвидаторах, учёных, солдатах и инженерах, которые имели дело с АЭС после аварии. Историк Сергей Плохий собрал информацию о катастрофе на ЧАЭС из материалов, которые ранее нигде не публиковались.

Жюри премии 2019:

Жюри книжной премии Pushkin House Russian Book Prize 2019

Сергей Гуриев — экономист Европейского банка реконструкции и развития, профессор экономики парижской Школы политических наук (SciencesPo);

— экономист Европейского банка реконструкции и развития, профессор экономики парижской Школы политических наук (SciencesPo); Рейчел Кэмпбелл-Джонстон — главный искусствовед газеты TheTimes;

— главный искусствовед газеты TheTimes; Александр Дроздов — исполнительный директор Центра Ельцина;

— исполнительный директор Центра Ельцина; Алексис Пери — профессор истории Бостонского университета и победительница Книжной Премии Пушкинского дома 2018;

— профессор истории Бостонского университета и победительница Книжной Премии Пушкинского дома 2018; Андрей Зорин — доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета.

Победители предыдущих лет: