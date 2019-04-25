Москва, 25 апреля, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Рост закредитованности — это следствие общей экономической и социальной ситуации в стране, когда при низких темпах экономического роста сохраняется высокий уровень социальной дифференциации. Об этом 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Александр Бузгалин, комментируя новость о том, что в первом квартале 2019 года объём безнадёжных долгов граждан РФ перед банками составил почти 1,6 трлн.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

«Неустойчивость и напряжение с занятостью приводит к тому, что даже представители тех социальных слоев, которые получали высокие доходы, легко теряют работу, — сказал Бузгалин. — В частности, это характерно для формирования такого слоя, как прекариат — то есть люди с неустойчивой занятостью, случайными заработками, без социальных гарантий и без серьёзных долгосрочных договоров с работодателем. Эти люди получают работу с большим доходом, берут кредит и оказываются на улице».

Как отметил экономист, величина в 1,6 трлн рублей в макроэкономическом масштабе не представляет особой угрозы для экономики в целом.

«Однако для миллионов людей это огромная и социальная и жизненная проблема, — сказал Бузгалин. — Безусловно, рост закредитованности и безнадёжных долгов ведёт к нарастанию социальной напряжённости в стране. К снижению стабильности не только в экономическом, но и в политическом смысле. Это большая угроза».

Напомним, как сообщили «Известия», по данным Объединённого кредитного бюро, в первом квартале 2019 года объём безнадёжных долгов граждан РФ перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей. За аналогичный период 2018 года он составил 1,52 трлн рублей.