Чебоксары, 25 апреля, 2019, 13:17 — ИА Регнум. В столице Чувашии завершается отопительный сезон. Тепло начнут отключать 26 апреля, сообщает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков в своём Инстаграмме.

Цитата из х∕ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Котельная

В городе начали готовиться к новому отопительному сезону. 24 апреля в Чебоксарах прошли температурные испытания тепловых сетей от котельных по улицам Энтузиастов, Ильбекова и Ашмарина. Испытания необходимы «для выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и проверки компенсирующей способности тепловых сетей». На время проверки социальные учреждения были переведены на питание от резервных источников тепловой энергии.

26 апреля в Чебоксарах планируют завершить отопительный сезон в связи с установившейся теплой погодой. По данным автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, с 21 апреля в городе среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов, что даёт возможность досрочно завершить отопительный сезон. По прогнозу Гидрометцентра, последняя декада апреля ожидается на 3 градуса теплее климатической нормы, средняя температура составит около +11 градусов тепла. Температура воздуха на Пасху, 28 апреля, составит +17…+22 градуса тепла, обычно такая температура бывает в середине мая. По расчётам, короткие похолодания еще возможны, однако существенного ухудшения погоды до конца месяца не предвидится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 мая в Чувашии будет установлен особый противопожарный режим. Под запрет попадают разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов либо рядом с землями сельскохозяйственного назначения. Кроме того, особый противопожарный режим предусматривает и введение запрета на посещение лесов при IV и V классах пожарной опасности в зависимости от условий погоды.