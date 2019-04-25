Москва, 25 апреля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Рост просроченных долгов жителей России по кредитам, который сейчас обсуждают, в абсолютных значениях вполне ожидаем и логичен, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.

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«Тенденцию можно объяснить рядом причин. Так, например, совершенно логично, что с ростом кредитования равно пропорционально увеличивается и просрочка. Одновременно с этим финансовое положение россиян не становится лучше — реальные доходы не растут, цены на наиболее востребованные продукты выше среднего уровня инфляции, долговая нагрузка увеличивается и уже начинает вызывать опасения у регулятора», — отметил эксперт.

Настораживает и то, что люди берут кредиты просто потому, что им не хватает своих средств на жизнь и на первостепенные покупки. Безусловно, предсказать платежеспособность таких людей в долгосрочной перспективе практически нереально. Однако говорить о резком ухудшении ситуации на рынке совершенно преждевременно и безосновательно, так как все же одним из основных показателей качества портфеля является доля просроченной задолженности в портфеле, которая находится на стабильно приемлемом уровне.

«Услуги коллекторских агентств востребованы, однако основная причина все же не в том, что долги растут, а банки не справляются с этой нагрузкой. У каждого есть своя специализация и основной профиль и, если у кредиторов — это выдавать деньги, то у коллекторов — их собирать.

Так, например, сейчас вернуть 1 рубль кредитору, коллекторскому агентству стоит около 10 коп. Поэтому говоря о том, сколько удалось вернуть, важно принимать в расчёт, сколько это стоило и есть ли в итоге прибыль», — пояснил Мехтиев.

Кроме того, в случае агентского взыскания перед коллекторским агентством в ряде случаев стоит задача не взыскать все деньги, а вернуть человека в график платежей и передать его обратно в работу банка.

«Должникам, заёмщикам стоит посоветовать одно, если нет возможности совершить очередной платёж, первыми начните контакт, объясните ситуацию. В этом случае действия будут расценены в ключе, что есть заинтересованность в погашении, и могут быть предложены индивидуальные условия погашения, которые будут посильны на текущий момент. В ситуации же с коллекторскими агентствами — 100 рублей — это тоже платёж», — высказал свою эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, средний размер выданных потребительских кредитов в России в первом квартале 2019 года вырос на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 170,3 тысяч рублей.

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