Волгоград, 25 апреля, 2019, 12:55 — ИА Регнум. У председателя Клетского районного суда Волгоградской области нашли иностранное гражданство, теперь он может лишиться поста. Это следует из повестки заседания квалификационной коллегии судей Волгоградской области, назначенного на 26 апреля, сообщает ИА REGNUM. В документе суда говорится о представлении на лишение полномочий Набиева Рашада Гасана оглы — его отчество и фамилия совпадают с именем и фамилией печально прославившегося заявлением о пенсионерах — «алкашах и тунеядцах» теперь уже бывшего депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева. По данным местных СМИ, он является его сыном.

(сс) qimono Молоток судьи

«Представление и.о. председателя Волгоградского областного суда Туленкова Д. П. о досрочном прекращении полномочий судьи Клетского районного суда Волгоградской области Набиева Рашада Гасана оглы на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», — гласит один из пунктов повестки заседания.

В указанном пункте статьи 14 закона о статусе судей в РФ, в частности, говорится, что полномочия судьи прекращаются на следующем основании: «прекращение гражданства Российской Федерации, приобретение гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

По информации «Волгоград онлайн», у Рашада Набиева нашли гражданство Азербайджана. Сам он, по данным издания, на данный момент находится в отпуске.

Рашад Набиев с 2013 года является председателем Клетского районного суда (информация об этом есть на сайте самого суда).

«После окончания Волгоградского государственного университета он работал судьей Краснооктябрьского районного суда, а в 2013 году Указом президента Российской Федерации был назначен председателем Клетского районного суда», — говорится на сайте суда.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг Гасана Набиева разразился 6 марта. Тогда, в ходе заседания Волгоградской областной думы депутат-единоросс заявил о том, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в своём положении и что маленькую пенсию получают «тунеядцы и алкоголики». Видео с заседания появилось в сети и вызвало широкий общественный резонанс. После скандала Набиева исключили из «Единой России», а затем он написал заявление о сложении полномочий депутата облдумы.

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