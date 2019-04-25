Киев, 25 апреля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко назвал историческим решением принятие Верховной радой Украины закона об украинском языке. Об этом он заявил 25 апреля на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Порошенко сравнил принятие закона с «восстановлением украинской армии и получением автокефалии».

«Украинский язык — это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам — за голоса «за», всем украинцам — за поддержку», — сообщил Порошенко.

Он назвал это решение еще одним шагом на пути к ментальной независимости Украины.

Напомним, закон обязывает свободно владеть государственным языком госслужащих, офицеров, дипломатов, адвокатов, нотариусов, руководителей учебных заведений, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля 2019 года Пётр Порошенко назвал себя русскоязычным человеком в эфире телеканала ICTV.

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