Стало известно, что Ким Чен Ын подарил Путину
Владивосток, 25 апреля, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину корейский меч, передает 25 апреля телеканал «Россия 24».
Kremlin.ru
Ким Чен Ын и Владимир Путин
«(Меч) олицетворяет силу, олицетворяет душу — мою и нашего народа, который поддерживает вас», — сказал Ким Чен Ын.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР прибыл с первым официальным визитом во Владивосток 24 апреля. Сегодня прошла встреча Путина и Ким Чен Ына, которая продлилась три с половиной часа.
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