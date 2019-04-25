Бербанк, США, 25 апреля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Актриса Эшли Мюррей попрощалась с сериалом «Ривердейл», чтобы заняться работой в его спин-оффе, рассказывает портал ComicBook.

Эшли Мюррей. Сериал Ривердейл

31-летняя актриса из Канзас-Сити (США) исполняла роль школьницы Джози Маккой, дочери мэра города Ривердейл, где происходит действие молодежного сериала от Netflix. В одной из серий персонаж Эшли изъявляет желание уехать из города вместе со своим отцом в музыкальное турне, и теперь ее мечта исполняется. В вышедшем 24 апреля эпизоде «Страх жнеца», Джози Маккой покидает Ривердейл. В своем Twitter Эшли опубликовала пост-прощание с сериалом.

https://twitter.com/iamamurray/status/1121217325330509824

Однако зрители вскоре снова встретятся с бойкой девушкой: в феврале 2019 года стало известно, что Эшли Мюррей присоединяется к касту сериала «Кэти Кин», который считается ответвлением от сюжета «Ривердейл». В новом произведении уверенная в себе талантливая девушка Кэти Кин (в исполнении Люси Хейл) вместе с Джози Маккой отправятся покорять Нью-Йорк.

Вышедшая серия «Страх жнеца» также стала последней для Люка Пэрри — популярного американского актера, который умер от инсульта в марте этого года.

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