Джакарта, 25 апреля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Посол Египта в Индонезии Ахмед Амр Ахмед Моавад пригласил индонезийских туристов посетить Египет с апреля по июнь, потому что это наилучшее время года, сообщает Antaranews.

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«Весна, безусловно, — самое благоприятное время года для поездки в Египет, так как на улицах и в городских парках проходят различные праздники», — объяснил Ахмед в кулуарах фотовыставки под названием «Индонезийские лица» в Джакарте.

По его словам, индонезийские туристы в Египте не будут чувствовать себя слишком отчужденными, потому что с социологической точки зрения города в Египте имеют сходство с большими городами в Индонезии.

В 2018 году Египет посетило около 12 млн иностранных туристов, что на 40−50% больше, чем в 2017 году. Доходы Египта от туризма в первой половине 2018 года достигли 4,8 млрд долларов США.

Напомним, для улучшения доступа к ряду исторических мест правительство Египта в начале января 2019 года приступило к строительству международного аэропорта, который будет расположен недалеко от пирамид в Гизе и Большого египетского музея.