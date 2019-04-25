Ульяновск, 25 апреля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области на четвёртом открытом форуме прокуратуры обсудили вопросы по противодействию коррупции. За год в регионе выявлено свыше 1 тыс. нарушений при проверке достоверности сведений о доходах, в связи с утратой доверия уволены пять должностных лиц, 40 депутатов досрочно сложили полномочиям, зарегистрировано 18 ситуаций конфликта интересов, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка. Коррупция

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ульяновской области Олег Желтов отметил, что в 2018 году и I полугодии 2019 года выявлено более 2,3 тыс. нарушений, инициировано возбуждение 16 уголовных дел, а также привлечение к дисциплинарной и административной ответственности 684 должностных лиц.

По итогам проверок выявлено свыше 1 тыс. случаев о представлении должностными лицами недостоверных (неполных) сведений о доходах. В связи с утратой доверия уволены пять человек. К примеру, лишена должности глава администрации Сухотерешанского поселения, которая обеспечила издание незаконного постановления о признании своего сына участником ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» с выделением ему 450 тыс. рублей бюджетной субсидии.

Кроме того, по требованию органов прокуратуры за год досрочно прекращены полномочия 40 депутатов, «пытавшихся скрыть те или иные сведения о доходах либо имуществе». Также выявлены 18 ситуаций конфликта интересов в деятельности государственных служащих региональных управлений Росприроднадзора и ФССП, территориальных органов регионального минздрава, глав администраций двух поселений, а также иных должностных лиц.

Что касается преступности, то по данным надзорного ведомства, в 2018 году и I квартале 2019 года в регионе зарегистрировано 218 преступлений коррупционной направленности, 41 из которых было совершено в крупном или особо крупном размере.

«По-прежнему одним из самых распространенных видов коррупционных преступлений является взяточничество, составляющее 32,5% от всех поставленных на учёт. Также значительную долю составляют факты хищения чужого имущества и растраты вверенных денежных средств, совершенных руководителями коммерческих и иных организаций с использованием своего служебного положения», — говорится в сообщении.

В прокуратуре констатируют, что наиболее подвержены коррупционной преступности бюджетная сфера и жилищно-коммунальный комплекс.