Москва, 25 апреля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Уже фактически пять лет импорт мясной и молочной продукции из США, ЕС, Канады и Австралии находится под запретом в России. Вектор ответа на санкции в адрес России страна выбрала грамотно, попав в ахиллесову пяту многих стран ЕС. Компании Евросоюза из Польши, Франции, Италии, Германии, Румынии ежегодно недосчитываются миллиардов евро на потере российского рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

Эдуард Дамборгез. Торговка сыром

По его мнению, пармезан и хамон — не самые востребованные продукты в рационе российских граждан, но есть подозрения, что туристы как раз не ввозят их массово в Россию во время своих частных проездок в Западную Европу. Но Россия всё же должна ужесточить надзор за ввозом мясных и молочных продуктов в багаже.

«В США и в Канаду любой турист не сможет провести даже бутерброд или огрызок от яблока — все беспощадно выбрасывается в специальные мусороприёмники в зоне таможенного досмотра. А, например, Тайвань, и вовсе жестко штрафует (около $30 тыс.) за ввоз содержащей свинину продукции из соседних стран Юго-Восточной Азии. Очевидно, что и России не надо придумывать ничего нового, а просто жестче защищать свое фитосанитарное пространство, как это делают многие другие страны», — пояснил эксперт.

По странному стечению обстоятельств, возбудители опасных болезней животных наиболее ярко превалируют в Польше, Латвии и Румынии, фактически опоясывая российские западные границы. Это настораживает. Поэтому сегодня на первое место для России на глобальном сельскохозяйственном рынке выходит вопрос фитосанитарной безопасности.

России еще предстоит научиться эффективно и оперативно регулировать и надзирать систему ветеринарного контроля под присмотром Россельхознадзора, для этого нужно как можно скорее, в частности, обеспечить необходимым для ветконтроля оборудованием все пункты пропуска на российской границе.

«Времена доверия к зарубежным партнерам в бизнесе у России уже давно прошли. Нашу страну никто не ждал на международных рынках, но российские сельскохозяйственные экспортёры наращивают свое присутствие на них. Борьба за рынки сбыта будет ужесточаться, в частности, за счет диверсий в форме распространения зарубежными недругами опасных вирусов животных на территории России», — высказал свою точку зрения Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие российские производители мясной и молочной продукции предложили запретить соотечественникам ввозить такие продукты в страну. Об этом говорится в письме Национальной мясной ассоциации вице-премьеру Алексею Гордееву.

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