Ярославль, 25 апреля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Ярославле завершается с 29 апреля. Постановление об этом подписала первый заместитель мэра города Алла Кибец, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее ярославцы неоднократно жаловались в социальных сетях, что отопительный сезон не заканчивается, хотя установилась почти летняя погода. И вот — в жилых домах и объектах социальной сферы можно официально отключать отопление.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра по вопросам ЖКХ.