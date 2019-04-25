Киев, 25 апреля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Вечером в среду, 24 апреля, в эфире украинского телеканала 112 Дмитрий Разумков, основной политической советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что при новом президенте будет «две красные линии»: власти страны не будут ни дарить, ни сдавать в аренду свои земли и своих граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Также Разумков отметил, что при президенте Зеленском неконтролируемые территории (Крым и Донбасс) будут продолжать считаться украинскими. Больше ничего по сути вопроса ему сказать не дали: Разумков забыл назвать Крым, считая это само собой разумеющимся, депутаты его поправили, началось соревнование патриотизмов, и все закончилось как обычно.

Но и сказанного вполне достаточно. Теперь понятно, как штаб Зеленского намерен выстраивать политику в отношении своих бывших регионов. Он будет просто делать вид, что эти регионы остаются украинскими и вот-вот, со дня на день, вернутся в состав страны.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не намерен предоставлять Донбассу особый статус и не намерен амнистировать участников конфликта. Другими словами — не намерен выполнять Минские соглашения. Позже его советники добавили, что не планируется ни военное наступление, ни переговоры с лидерами донбасских республик.

Отрезав себе все возможные пути к реальному решению вопроса, новая украинская власть оставила себе лишь два сценария: или публично отказаться от Донбасса, или продолжать бессодержательную игру в «отстаивание интересов». Фактически отказ уже произошел, но на поверхности будет продолжаться игра.

Поэтому Разумков и ограничился демагогией. Фраза про «красные линии» должна звучать по-европейски, хотя в чем «краснота», никто не понял. В случае с Донбассом никто не говорит про «дарение» или «сдачу в аренду» граждан или земель, которых Украина считает своими. Потому что как минимум граждан, живущих на этой земле, Украина точно не считает своими.

Смена власти привела к некоторым переменам. Если Петр Порошенко обстреливал Донбасс и говорил, что «их дети будут сидеть в подвалах», то советники Зеленского и он сам о жителях Донбасса не говорят вообще ничего. Они говорят о санкциях, давлении, информационной войне. О чем угодно, кроме людей. Этих людей для них не существует.

И это отношение глубоко взаимно.