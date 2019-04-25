Москва, 25 апреля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу 2019 пройдёт 19 мая в Москве. Регистрация на заключительные отборочные онлайн-квалификации уже открыты, сообщает пресс-служба ФКС России.

Пресс-служба ФКС России Кубок России по интерактивному футболу

Финал пройдёт на Yota Arena в Москве. Его участниками станут восемь лучших игроков футбольного симулятора FIFA19. Призовой фонд турнира — один миллион рублей.

Для попадания в финал игрокам предстоит показать высокий результат в отборочных соревнованиях, которые проходят в режиме онлайн, и основном этапе. Сообщается, что в шести онлайн-квалификация турнира 2019 года приняли участие 700 человек. Регистрация на седьмые отборочные уже открыта.

Пресс-служба ФКС России Михаил Запорожец

Напомним, что идея создания Кубка России по интерактивному футболу появилась в 2017 году после того, как Министерство спорта РФ официально признало интерактивный футбол спортивной дисциплиной. В этом же году состоялся первый Чемпионат России.

Принять участие в отборочных соревнованиях на Кубок России или Чемпионат России могут все граждане России старше 14 лет. Победителем Кубка 2018 года стал Михаил «Torres» Запорожец.