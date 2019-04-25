Москва, 25 апреля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ежегодной выплаты для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Игорь Свирин ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

Так, начиная с 2019 года выплаты в размере 10 тысяч рублей предусмотрены гражданам РФ — участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии. Выплата приурочена ко Дню Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная дума приняла правительственный закон, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны, который позволит увеличить их пенсии в среднем нa 9,5 тысяч рублей в месяц.

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