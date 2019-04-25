Южно-Сахалинск, 25 апреля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В Сахалинской области во втором квартале 2019 года вступят в силу поправки в региональный закон о расселении ветхого и аварийного фонда, которые предоставят возможность получения новых квартир жителям «неперспективных» сёл. Об этом, как сообщает пресс-служба облправительства, 25 апреля в ходе встречи с жителями Смирныховского района (центральная часть острова Сахалин) сообщил новый глава региона Валерий Лимаренко.

Kremlin.ru Валерий Лимаренко

Неперспективными считаются малые населённые пункты, где количество жителей составляет несколько человек. В частности, в ходе встречи Валерию Лимаренко сообщили, что в четырёх сёлах района: Пильво, Кошевое, Орлово и Ельники — проживают всего 56 семей. Дома, в которых они зарегистрированы, находятся в разрушенном состоянии или не относятся к жилфонду муниципальной собственности. Строить новые дома в этих сёлах не имеет смысла, приобрести людям жильё на вторичном рынке в границах того же населённого пункта невозможно — его просто нет. Поэтому под действие существующих в регионе программ расселения люди не попадают. Однако новый областной закон позволит предоставить им жилье в других населенных пунктах.

«Жилищную проблему вначале я видел как трудную, но не как экстренную. Потом жители разных районов начали приглашать меня в дома, которые по бумагам не являются аварийными, а на самом деле жить там невозможно и, более того, опасно. Сейчас мы в срочном порядке обследуем весь проблемный жилфонд и в ближайшие годы переселим всех нуждающихся людей», — заверил Валерий Лимаренко.

В Смирныховском районе уже определены участки под строительство нового жилья. Дома появятся в Смирных, Буюклы, Оноре, Рощино, Победино и Первомайске.

В ходе встречи, которая, как сообщают в региональном правительстве, длилась около трёх часов, жители также пожаловались на состояние учреждений здравоохранения и доступности медицинской помощи. Лимаренко, в частности, пообещал взять под личный контроль ситуацию с лекарственным обеспечением — он заявил, что у правительства региона «есть ресурсы, чтобы сахалинцы и курильчане получали качественное медицинское облуживание». Глава региона призвал по любым вопросам, связанным со здравоохранением, обращаться по специально созданному телефону горячей линии «1−300» — жалобы и предложения жителей помогают принимать своевременные решения и по конкретным случаям, и по изменению ситуации в целом.

Одно из учреждений здравоохранения — Смирныховскую ЦРБ — Лимаренко посетил лично. «Только из личных бесед с людьми можно узнать реальное положение дел в медицине. Давно в этом убедился и следую этому правилу в каждой поездке в район, общаясь со всеми пациентами, которых встречаю», — пояснил он в своём «Инстаграме».

По его словам, в глаза сразу бросился внешний вид стационара ЦРБ. Лимаренко поставил задачу муниципальным отремонтировать помещение и при поддержке областного бюджета приобрести необходимые медикаменты и оборудование. «Не хватает даже транспорта для скорой помощи — закупим. То есть все основные проблемы решим уже в этом году», — заявил он.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, заявка на выделение больницы 40 млн рублей уже одобрена. В этом году в ЦРБ поступит современная лапароскопическая и эндоскопическая аппаратура, стерилизационно-моечная машина, аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, анестезиологический монитор и тд. В декабре для больницы закупят две санитарных машины и автомобиль скорой помощи.

Лимаренко также принял решение о выделении из облбюджета средств на проектирование новой лыжной базы. Окончание строительства запланировано на 2021 год. К 2022 году в Смирных будет построен универсальный спортивный комплекс с бассейном.

Для ликвидации несанкционированных свалок, на которые также пожаловались участники встречи с Валерием Лимаренко, в конце мая — начале июня будет закуплено и установлено 350 контейнеров, а в 2021—2022 гг. в эксплуатацию планируется ввести полигон для твердых бытовых отходов.

«Побывав наконец в Смирныховском районе, я понял, почему меня так часто сюда звали. Взять хотя бы детсад «Звездочка» в Победино. В старое здание без централизованного отопления и водопровода работники сами привозят воду, сами делают там мелкий ремонт, — поделился впечатлениями Лимаренко. — Место для строительства нового уже выбрали, через год запустим процесс. Лучше ситуация в местной ЦРБ, но врачи говорят о нехватке оборудования — закупим. Много интересного услышал и на встрече со смирныховцами. Несколько лет не могли помочь с переездом жителям вымирающих сел. Исправим ситуацию новым законом во втором квартале года».

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Кроме того, в ходе поездки в район принято решение о выделении земельного участка и строительстве нового детского сада в Победино на 50 ребятишек. Лимаренко сообщил, что «это должно быть современное учреждение со всем необходимым для обучения и физического развития детей». Строительство начнется в 2020—2021 годах, завершится — в 2022—2023 году. В 2022 году в Победино будет открыта и новая школа на 910 мест с тремя спортивными залами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерий Лимаренко назвал ветхое жильё и некачественные дороги двумя главными бедами Сахалинской области. Он обратил внимание на то, что и по жилью, и по дорогам официальные данные существенно расходятся с реальным положением дел. Глава региона заявил, что намерен решать проблемы «немедленно, теми способами, которые есть под рукой».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил вывести все регионы Дальнего Востока на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям и по качеству жизни людей.