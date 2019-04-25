Грозный, 25 апреля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. В Чечне совершается втрое больше автоаварий со смертельным исходом, чем в среднем по России. На 100 пострадавших в ДТП в республике приходится 22 погибших. Такие данные привел заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Валерий Попков в ходе совещания по вопросам деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных структур субъектов СКФО по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Gellinger Автомобильная авария

По его словам, всего на дорогах Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году произошло более 7,4 тыс. автоаварий, пишет ТАСС. В них погибли более 1,3 тыс. человек, еще более 10 тысяч — получили травмы.

Смертность в результате ДТП в целом по СКФО составляет более 14 человек на 100 тысяч населения. Это в 3,5 раза выше, чем установлено целевым показателем национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе полпреда президента РФ в округе. Согласно проекту, к 2024 году число погибших в ДТП должно не превышать четырех человек на 100 тыс. населения.

Между тем власти Чечни отмечают снижение на 18,3% количество дорожно-транспортных происшествий на территории республики в 2018 году по сравнению с 2017 годом, а также снижения смертности в результате ДТП. Так, по данным председателя правительства ЧР Муслима Хучиева, смертность населения Чечни от ДТП в 2018 году снизилась на 21%.

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Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров не раз призывал усилить борьбу за безопасность на дорогах. При этом он отмечал, что не видит разницы между террористами и водителями, которые виноваты в гибели людей. И в том, и в другом случае их жертвами становятся ни в чем не повинные люди, считает чеченский лидер.