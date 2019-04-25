Москва, 25 апреля, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Перед Россией стоит задача по меньшей мере уберечь население Донбасса от репрессий, произвола и беспредела, а сделать это можно, только предложив им стать гражданами России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 апреля, комментируя подписание указа о порядке предоставления гражданства жителям Донбасса.

ИА Красная Весна Паспорта ДНР

Как сообщалось ранее, Владимир Путин подписал указ, по которому жители Донецкой и Луганской народных республик вправе получить российское гражданство в упрощенном порядке. Их заявления должны быть рассмотрены в трехмесячный срок. Требования о сдаче экзаменов на знание языка и о минимальном периоде проживания в России распространяться на них не будут.

«Для нас, русских людей, радеющих за своих братьев во всех частях бывшего СССР, в одночасье и не по своей воле оказавшихся вне исторической родины, это очень и очень долгожданное, правильное решение. Тут двух мнений быть не может.

В то же время и с самой что ни на есть политкорректной точки зрения такое решение должно было быть принято. Принято оно было, обращу внимание, только после того, как вновь избранный президент Украины ясно дал понять, что четко намерен выполнять указания своих западных патронов по обострению ситуации в Донбассе и препятствованию справедливому урегулированию в интересах жителей этого региона.

Что значит, что Владимир Зеленский против особого статуса для Донбасса? Это значит, что он хочет подавить волю народа к самоопределению. А право народов на самоопределение, напомню — одно из основополагающих прав, заложенных в Устав ООН.

Что значит, что Владимир Зеленский против амнистии для участников конфликта со стороны ДНР и ЛНР? Да там каждый второй — участник конфликта. Значит, он жаждет репрессий.

Итак, перед Россией стоит задача, пусть и не добившись урегулирования, по крайней мере, уберечь население этих республик от репрессий, произвола, беспредела. Сделать это можно, только предложив им стать гражданами России. Таким образом они получают политическую и социальную защиту; молодёжь — возможность учёбы и желаемого трудоустройства; пожилые — возможность лечения, получения пенсии. Этих людей теперь просто так не тронешь.

Незаконный киевский режим (а пока Зеленский не привлечёт к ответственности всех устроителей госпереворота 2014 года и не осудит их западных кукловодов, он себя ассоциирует именно с этой незаконной группировкой), конечно, будет возмущаться. Запад тоже будет клокотать ненавистью к России. Им очень хотелось бы наказать тех, кто посмел ослушаться их воли. Мы им сделать это не дадим», — отметил Михаил Демурин.