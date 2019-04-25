Ярославль, 25 апреля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление о проведении общегородского голосования по отбору внутриквартальных проездов, подлежащих ремонту в первоочередном порядке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яма

Проезды для ремонта выберут почти так же, как выбирают депутатов или губернатора. Кандидатуры на самые плохие дороги смогут выдвигать (вне зависимости от партийной принадлежности) сами жители. Заявки примут районные администрации. После этапа выдвижения все кандидаты будут включены в списки для голосования. Их разместят на сайте мэрии города до 10 мая. Активные граждане смогут проводить агитацию в любой разрешенной форме.

А затем пройдет само общегородское голосование. Оно намечено на 16 мая и будет даже еще более демократичным, чем обычные выборы. Участвовать в нем может каждый житель Ярославля, достигший 14-летнего возраста. Проголосовать можно будет только один раз. В администрациях создадут счетные комиссии и напечатают бюллетени для голосования. Приходить на участки нужно будет обязательно с паспортом.

Победителями станут шесть проездов — по одному в каждом районе города. Итоги должны быть подведены в течение трёх дней. Проезды-победители власти планируют отремонтировать в 2019 году.

Положение о порядке проведения конкурса подготовлено со всей серьезностью — оно содержит 23 пункта. Сколько денег будет выделено на «выборы убитых проездов», не сообщается.

Ярославская редакция ИА REGNUM предлагает мэрии Ярославля еще ряд идей по организации общегородского голосования. Можно выбрать самый большой сугроб, который уберет мэрия зимой. Летом — самую большую лужу, которую будут откачивать коммунальные службы. А депутатам можно предложить проголосовать за худший туалет в здании городской администрации — они ведь тоже нуждаются в ремонте. Заодно можно сократить чиновников, в профессиональные обязанности которых сейчас входит определение, на что тратить городские деньги. Общегородское голосование легко заполнит эту лакуну.