Абакан, 25 апреля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. В городе Черногорске 25 апреля вынесен приговор по уголовному делу о халатности должностных лиц, повлекшей гибель 12 человек в результате апрельских пожаров 2015 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Хакасии.

Эгберт Ливенс ван дер Пул. Пожар в деревне. Первая половина XVII века

В ведомстве уточнили, что глава Ширинского района Сергей Зайцев, глава Ширинского сельсовета Юрий Ковалев и бывший начальник Ширинского гарнизона пожарной охраны Виктор Зенков признаны виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Следствие и суд установили, что «ненадлежащее исполнение подсудимыми своих должностных обязанностей» повлекло по неосторожности смерть 12 человек, 54 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Более 500 жителей Ширинского района понесли материальный ущерб в результате апрельских пожаров 2015 года.

По информации республиканской прокуратуры, Зенков, зная о развитии пожара в селе Шира, «самоустранился от выполнения возложенных на него служебных обязанностей». А именно, ему вменяется то, что он не обеспечил «надлежащее взаимодействие и руководство подразделений пожарной охраны».

Сергей Зайцев, по версии прокуратуры, не осуществил надлежащим образом руководство деятельностью администрации района, не организовал создание местной системы оповещения.

Юрий Ковалев не обеспечил своевременную ликвидацию несанкционированной свалки бытовых отходов около села Шира, впоследствии отходы и сухая трава загорелись. Также он «не организовал проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, минимизацию их последствий, надлежащее функционирование системы оповещения населения».

Как сообщили ИА REGNUM в Черногорском горсуде, Зенкову было назначено четыре года семь месяцев лишения свободы в колонии-поселении, Ковалеву — четыре года восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении, Зайцеву — четыре года шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Однако они были освобождены от наказания в связи с амнистией, объявленной к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, как уточнили в суде, с Зенкова, Ковалева и Зайцева данная судимость снята.

Как уже сообщало ИА REGNUM, разрушительные пожары произошли в Хакасии в апреле 2015 года. Огонь, перекинувшись на населённые пункты, оставил без жилья 6,5 тысячи человек. Всего погибли 32 человека. За медпомощью обратились более 1,5 тысячи пострадавших. За двое суток от огня пострадало более 14 тысяч гектаров леса. Для людей, лишившихся жилья в результате пожаров, впоследствии возвели порядка 1,2 тысячи домов.

Читайте также: Огонь «летел» по небу: в Хакасии вспоминают жертв «огненного апреля»