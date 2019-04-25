Якутск, 25 апреля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. В Якутии существует проблема перенасыщенности бюджетных учреждений сотрудниками руководящего звена. Их 30% и больше от количества всего персонала, а должно быть не более 16%, заявил глава республики Айсен Николаев, отвечая на вопросы депутатов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

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О чрезмерном количестве административного персонала в больницах, школах и учреждениях культуры республики глава региона заявил, отвечая на вопросы депутатов о планируемой оптимизации штатного расписания этих бюджетных организаций в рамках исполнения постановления правительства республики №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)». Как писала ранее газета «Якутия», прописанная в документе новая методика формирования модельного штатного расписания сотрудников приведёт к сокращению около 10 тыс. штатных единиц в школах, больницах и клубах сёл региона.

«Здесь конечно же гораздо больше страхов и вымысла, чем каких-то решений, — заявил Айсен Николаев. — Мы все понимаем, что бюджетная сфера нашей республики достаточно серьёзно деформирована. Деформирована не в той части, что у нас слишком много как мы считаем учителей или работников медучреждений. У нас на самом деле во всех бюджетных учреждениях практически без исключений раздут административно-управленческий аппарат. По всем нормам, которые есть в стране и республике, он должен составлять не более 16% в любом бюджетном учреждении, у нас в огромном количестве наших бюджетных учреждений административный персонал — это 30% и выше. Я считаю, что в бюджетном учреждении не может быть такого, что на каждые три человека один из них начальник».

Глава Якутии констатировал, что в правительстве региона обеспокоены такой ситуацией и подчеркнул, что, по мнению руководства республики, такой дисбаланс приводит к необоснованному росту затрат на содержание тех или иных бюджетных учреждений.

«Поэтому оптимизация будет касаться в первую очередь ликвидации этого излишнего управленческого персонала, которым у нас за последние десятилетия республика обросла», — констатировал Айсен Николаев, подчеркнув, что ни о какой ликвидации школ и каких-то бюджетных учреждений речи не идёт.

Глава региона также поделился планами понижать классность школ в сёлах республики — такие изменения коснуться 4−5% образовательных учреждений региона. Классность будет понижаться в малокомплектных школах, где в 10−11 классах сидит по одному-два ребёнка, и качество образования очень низкое.

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«Есть школы, где за последние годы вообще дети не поступали в вузы. Я считаю, что часть денег, которые мы сэкономим на снижении классности, мы должны потратить на разработку механизма, чтобы эти деньги возвращались родителям старшеклассников. Чтобы они имели возможность за эти деньги своих детей в районные центры отправлять, и там поселить, чтобы они учились в нормальных школах. По крайней мере это будет честно и это будет давать возможность этим детям иметь хоть какой-то шанс на получение в последующем хорошего образования, и на то, чтобы они были успешны в жизни», — также сказал глава республики, пояснив, что качество работы каждого бюджетного учреждения будет рассматриваться отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, работу социальных учреждений нельзя рассматривать полностью с точки зрения финансовой эффективности, заявлял ранее депутат Госсобрания Якутии от Владимир Черноградский, комментируя постановление №202.

«По этим нормативам, которые предлагает наше правительство, жить в маленьком сарае экономичнее и выгоднее. Современные школы, оказывается, уже не нужны, — прокомментировал изменения Владимир Черноградский. — Приведу простые примеры. В Абые в спортшколе нет спортзала, он старый. Квадратура помещения маленькая, детей больше, и штатов как будто не хватает. Этой спортшколы сокращения могут не коснуться. В Аллаихе современный спортивный зал. И это, оказывается, плохо. Потому что там нужны сантехники, электрики и другие вспомогательные штаты. Там планируется сократить около шести штатных единиц. Куда деваться уборщицам, дворникам, охранникам — людям без образования? Без них школьный процесс тоже нормально не организуешь. Аутсорсинг в северных и арктических районах внедряется с большими трудностями. Нужен ли нам такой подход?», — выразил сомнение народный избранник.