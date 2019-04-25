Каир, 25 апреля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил действие чрезвычайного положения в стране на три месяца, соответствующий документ опубликован 25 апреля в официальной государственной газете.

Виктория Перегуд ИА Красная Весна Террор

Отмечается, что причины, по которым был введен режим ЧС, до сих пор не устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в Египте был введен в апреле 2017 году в результате двух терактов. В городах Танта и Александрия прогремело четыре взрыва, в результате которых погибли десятки человек.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Военные Египта ликвидировали 16 террористов на Синае — СМИ