Вашингтон, 25 апреля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Определились все пары участников второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 апреля сообщается на сайте лиги.

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Последним участником стала «Каролина Харрикейнз», обыгравшая в седьмом матче «Вашингтон Кэпиталз».

Теперь в полуфинале Восточной конференции «Каролина» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», главным тренером которого является Барри Тротц. Под его руководством «Вашингтон» в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

В другом противостоянии Восточной конференции встретятся «Бостон Брюин» и «Коламбус Блю Джекетс».

На Западе «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Даллас Старз», а «Сан-Хосе Шаркс» померится силами с «Колорадо Эвеланш».

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