Москва, 25 апреля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Если передать на федеральный уровень уплату страховых взносов в Фонд медицинского страхования (ФОМС) за неработающее население, то государственные расходы от этого в целом не изменятся и произойдёт лишь перераспределение финансовых потоков. Об этом 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так эксперт прокомментировал заявление министра финансов России Антона Силуанова, который в ответ на предложение о передаче страховых взносов на федеральный уровень сказал, что в условиях угрозы санкций в отношении госдолга РФ было бы неправильно увеличивать дефицит бюджета.

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Во-первых, господин Силуанов, наверное, не знает, что бюджет, которым он управляет, не дефицитен, а профицитен, — сказал Делягин. — Наверное, господин Силуанов не читал бюджет, который он разработал, правительство одобрило, Госдума приняла и президент подписал на 2019 год. Более 3 трлн рублей должно быть по итогам этого года направлено в заначку. Наверное, господин Силуанов ничего не слышал об отчёте, который каждый месяц готовит его собственное министерство об исполнении федерального бюджета, по которому у нас большой профицит бюджета. Об увеличении какого дефицита он вообще говорит?»

Во вторых, Делягин обратил внимание на то, что Силуанов не так давно «победно отрапортовал» об увеличении государственного долга Российской Федерации.

«В конце первого квартала Минфин РФ объявил, что взял взаймы максимальные за время введения санкций суммы, — сказал экономист. — Сообщалось, что в апреле месяце около 400 млрд тоже взяли взаймы на внутреннем рынке. Об этом тоже сообщалось как о победе. Почему брать деньги взаймы, чтобы положить их в значку и чтобы они лежали мёртвым грузом и обесценивались от инфляции, можно, а взять те же самые деньги, чтобы помочь людям, категорически нельзя? Где здесь логика?»

В связи с этим Делягин акцентировал внимание на том, что неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета на 1 апреля 2019 года составили 11 трлн рублей.

«Если эти неработающие люди будут финансироваться не из регионального бюджета, а из федерального, государственные расходы в целом от этого не изменятся. Произойдёт перераспределение финансовых потоков между регионами и федеральным бюджетом. При чём здесь госдолг и дефицит бюджета? — удивился Делягин. — Это просто бессмысленный и бессвязный набор слов, призванный скрыть категорическое нежелание правительства Медведева отвечать за социальные последствия собственной политики и желание сбросить её последствия на регионы».

Напомним, как сообщалось ранее, 24 апреля министр финансов РФ, комментируя предложение передать на федеральный уровень уплату страховых взносов в Фонд медицинского страхования (ФОМС) за неработающее население, заявил следующее:

«Да, у нас большие сейчас нефтегазовые доходы, но эти нефтегазовые доходы создают нам подушку безопасности на случай изменения и внешних факторов, ограничений различных, и внешних конъюнктурных факторов. Поэтому нам нужно иметь подушку безопасности. Просто так увеличивать дефицит бюджета в условиях, когда над нами нависают санкции по долгу, тоже, наверное, было бы неправильно».