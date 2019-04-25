Донецк, 25 апреля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 137 единиц боеприпасов в ходе 15 обстрелов, сообщили 25 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие. Минские соглашения

На горловском направлении украинские силовики выпустили три мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили 27 мин калибра 120 мм, одну мину калибра 82 мм, использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксированы взрывы пяти мин калибра 82 мм, а также применение вооружения БТР и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Зайцево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Минеральное, Спартак, Весёлое, Докучаевск, Октябрь», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обстрелов города Докучаевска повреждения получили жилой дом и два автомобиля.

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Напомним, сутками ранее ВСУ девять раз обстреляли ДНР, выпустив 99 единиц боеприпасов.

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