Ханты-Мансийск, 25 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Жители Ханты-Мансийска критично встретили новость о начале строительства четырёх православных храмов в городе в 2019 году. О возведении культовых сооружений заявил на пресс-конференции 23 апреля митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Купол церкви

В мае 2019 года начнётся возведение храма в честь Петра и Февронии в районе Образцового малоэтажного комплекса (ОМК). В этом же здании будет располагаться реабилитационный центр для матерей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщил митрополит журналистам. Также будут заложены фундаменты ещё трёх храмов: в честь пророка Илии в районе набережной, деревянный храм в районе СУ — 967 и храм в честь Успения Пресвятой Богородицы возле Окружной клинической больницы.

Некоторые жители столицы Югры не разделили энтузиазм владыки, и отмечают в социальных сетях, что на 100 тысяч населения существующих пяти православных храмов уже в избытке. Ещё пять культовых сооружений — это излишество, пишут люди в паблике «Типичный Ханты-Мансийск».

«Если РПЦ некуда деньги девать, пусть больше приютов строят для людей в трудной жизненной ситуации. Реабилитационный цетр для одиноких мам — это прекрасно. Можно построить досуговый центр той же православной культуры, центр для бездомных, или детские сады. Почему опять места богослужения?», — комментируют противники строительства храмов.

Противникам строительства «лишних» храмов парируют активные верующие.

«Церковь самодостаточна и может позволить сама выбирать, строить ли очередной храм или оплачивать какие-то другие мероприятия. Она же у вас не спрашивает, на что вы тратите свои честно заработанные деньги. Она сама зарабатывает и сама тратит», — звучит контраргумент в комментариях паблика.

Есть и третья сторона, согласная с обеими. Несколько человек высказались за суверенное право РПЦ тратить деньги прихожан, куда ей вздумается. Но и гнев жителей Ханты-Мансийска безусловно, тоже можно понять, отмечают они. Он спровоцирован тем, что вместо новых мест досуга — театров, аквапарка, бассейна, школы искусств или спортзала им опять предлагают сходить в новое красивое культовое здание и помолиться о душе, которую походами в церковь, без искренней веры, не спасёшь.

«От увеличения количества храмов, святости и благочестия не прибавится! Просто появятся дополнительные места, где служители культа будут зарабатывать денежку. За крещение, за поминовение, за отпевание, за венчание, за освящение и так далее. А может работникам РПЦ пора в народ? Учить добру? Окормлять, так сказать, паству в массе?», — пишет представитель третьей стороны дискуссии.

Отметим, что в ещё одном югорском городе, Нижневартовске, целый год велись общественные споры вокруг возведения храма в 8-м микрорайоне, против строительства которого выступали местные жители. В городе уже есть шесть православных культовых строений, куда ещё? Храм, безусловно, построят. Но митрополиту Павлу кажется этого мало. В декабре 2018 года, когда едва стихли страсти по храму в 8-м микрорайоне, он заявил, что в Нижневартовске надо бы ещё четыре церкви возвести.