Калуга, 25 апреля, 2019, 10:43 — ИА Регнум. В Калуге врио начальника квартирно-эксплуатационного отделения Министерства обороны РФ, 34-летний Владимир Мокрогузов, приговорён судом к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как сообщили 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, чиновник Минобороны признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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Следствием и судом установлено, что подсудимый, не имея права на обеспечение постоянным жильем от Министерства обороны РФ, обратился в суд с исковым заявлением о признании за ним права собственности на двухкомнатную квартиру в Калуге, находящуюся в федеральной собственности.

Мокрогузов подделал и предоставил в суд договор передачи жилого помещения, договор социального найма жилого помещения и ряд других документов. Суд, введенный в заблуждение поддельными документами, удовлетворил исковые требования Мокрогузова. На основании этого решения Управлением Росреестра зарегистрировано право собственности подсудимого на квартиру. В результате имущество выбыло из государственной собственности, федеральному бюджету причинен ущерб в размере более двух миллионов рублей.

Судом также удовлетворен иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету мошенническими действиями осужденного.

Напомним, ранее жители военного городка в Калуге более двух месяцев были лишены горячего и холодного водоснабжения. Коммунальное предприятие Минобороны обещало прийти на помощь, однако проблема не была решена. По данному поводу губернатор области подписал представление на имя руководства Министерства обороны РФ о несоответствии занимаемой должности начальника жилищно-коммунального отдела № 7 МО РФ Владимира Мокрогузова.