Киев, 25 апреля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Команда пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко намерена сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.

Цитата из к/ф «Трудный ребенок». реж. Деннис Дуган. 1990. США Пакостник

Так, Порошенко планирует добиться отставки главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. Согласно украинскому законодательству, новоизбранному президенту во время церемонии инаугурации передает полномочия действующий глава КС.

Вместе с тем отмечается, что проект решения об отставке главы КС уже подготовлен, голосование по нему может пройти уже 25 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президенстких выборов, по итогам которых Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%, ещё 2,31% избирательных бюллетеней было признано недействительными. Процедура инаугурации должна состояться не позднее 31 мая.

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