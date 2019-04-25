Пекин, 25 апреля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Суд в Пекине обязал владельца новостного блога Zhuhai Shengun Internet Technology выплатить штраф в размере 30 тыс. долларов за критику проекта здания, разработанного Захой Хадид. Об этом сообщает журнал DesignBoom. В своей статье блогер написал, что комплекс под названием Wangjing Soho обладает «пронзительной» и «вредной» энергией.

Ekd.me Wangjing SOHO в Пекине

Пекинский суд постановил, что эта статья, основанная на «суеверии», нанесла ущерб бизнесу застройщика, сдавшего в аренду помещения в комплексе Soho. Блогера также обязали принести публичные извинения.

Напомним, Заха Хадид — одна из самых известных архитекторов в мире. Ее проекты выполнены в футуристическом стиле. Грани спроектированных Захой Хадид зданий словно перетекают друг в друга. Среди работ архитектора: бизнес-центр Dominion Tower в Москве, Центр Гейдара Алиева в Баку, Национальный музей искусств XXI века в Риме, Центр водных видов спорта в Лондоне, Центр современного искусства Розенталя в Цинциннати и Оперный театр в Гуанчжоу.

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