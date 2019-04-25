Колумбия, США, 25 апреля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Экс-руководитель американской новостной службы Fox News Лори Лун обратилась в суд с иском по поводу сексуального домогательства от бывшего коллеги, сообщает The Hollywood Reporter.

Артемизия Джентилески. Сусанна и старцы (фрагмент). 1610

Иск в размере 120 млн долларов был подан в отношении генерального Fox News, Сюзанны Скотт. Истец утверждает, что в ее отношении совершалось сексуальное насилие со стороны Роджера Эйлса (бывшего исполнительного директора Fox News, прекратившего службу из-за многочисленных подобных обвинений).

Дело зарегистрировали 23 апреля в колумбийском Окружном суде. В качестве адвоката выступил Ларри Клейман: это не первая крупная сумма иска в его карьере. Так, в 2011 году он подавал в суд на главу Facebook Марка Цукерберга за слишком медлительное удаление страницы с антисемитскими призывами и требовал возместить ущерб в миллиард долларов.

В иске говорится, что компания Fox News стремилась скрыть доказательства правонарушений Эйлса. Согласно формулировкам Лори Лун, Лун (имевшей 15-летний стаж работы в Fox News), Эйлс принуждал и шантажировал девушку, склоняя ее к сексуальным услугам. В иске также отмечается, что ей пришлось купить по указанию Эйлза черные подвязки и чулки, а также рассказывать мужчине любую полезную (какую он таковой посчитает) информацию. Лори Лун заявляет, что Эйлс постоянно упоминал, что владеет ею.

Представители Fox News назвали дело Ларри Клеймана «совершенно несерьезным и совершенно беспочвенным». Обвиняемая в сокрытии информации Сюзанна Скотт утверждала, что никогда не скрывала подобное поведение своего сотрудника и не поощряла его.

Недавно среди работники Агентства Европейского союза по сетевой и информационной безопасности (ENISA) в Греции оказалось, что треть коллектива переживала из-за сексуальных домогательств по отношению к ним, а еще больше сотрудников страдало от психологического насилия.

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