Чита, 25 апреля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Все восемь пациентов, серьёзно пострадавших в результате масштабных пожаров, начавшихся 19 апреля в Забайкалье, живы. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили сегодня, 25 апреля, в региональном правительстве.

Министерство здравоозранения Забайкальского края Снимок экрана 2019-04-25 в 12.46.07

Вместе с тем, по данным краевого министерства здравоохранения, за последние сутки общее количество граждан, получивших термические и иные травмы в результате вспыхнувших природных пожаров в Забайкальском крае, возросло до 35 человек.

Известно, что накануне двое травмированных пациентов, имеющих крайне тяжелую степень состояния здоровья, прооперировали (им удалили ожоговые струпы). А сегодня их состояние оценила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, прибывшая утром в Читу вместе с президентом Владимиром Путиным и другими профильными министрами.

Министерство здравоозранения Забайкальского края Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ожоговом центре Читы

Она убедилась в том, что ещё два пациента из четырех, которые имели тяжелую форму, постепенно идут на поправку. На данный момент врачи оценивают их состояние здоровья как средней степени тяжести. Они переведены в общие палаты.

По оценке главного врача городской клинической больницы № 1 Федора Чепцова, сейчас первый шок у людей прошел, они начинают осознавать случившееся. Многие находятся в психологически подавленном состоянии.

«Наша стоянка в селе Чиндант полностью сгорела. Я пас овец, когда начался пожар. Шерсть на животных вспыхнула, как порох. Я пытался своим бушлатом сбить пламя на животных, но ветер разносил огонь с большой силой. Как я получил ожоги, даже не понял. Меня уже в дыму нашли и вывели люди. Сюда в больницу меня вертолетом привезли в тяжелом состоянии, три дня я был в реанимации. Сейчас хорошо себя чувствую. Я очень благодарен врачам и всему персоналу за заботу и внимание. Они день и ночь дежурят около нас», — сказал пациент Эдуард Марьясов.

Напомним, масштабные степные пожары начались в Забайкалье 19 апреля: штормовой ветер, порывы которого местами достигали 40 метров в секунду, раздул не потушенные свалки и палы по территории 17 населённых пунктов в восьми районах края. В огне сгорели более 100 домов, более 600 человек признаны пострадавшими. Большой урон понесло и сельское хозяйство региона: погибло более 12 тысяч голов домашнего скота, сгорела сельскохозяйственная техника. Предварительный ущерб от бедствия приблизился к одному миллиарду рублей.

Сегодня, 25 апреля, Забайкалье с краткосрочным визитом посетил российский президент Владимир Путин. Совещание, на котором обсуждались вопросы строительства жилья для погорельцев, проходило прямо в здании читинского аэропорта. В крае действует режим ЧС. Глава государства пообещал лично проконтролировать то, как будет выполняться его поручение по оказанию максимально оперативной помощи пострадавшим.