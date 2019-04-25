Магас, 25 апреля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Магасе в скором времени будет разбит парк «Вишневый сад». Он будет создан на площади несколько гектаров. Основное место в нем займет вишневый сад — 1076 деревьев, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе администрации города. Цифра эта неслучайная — она отражает дату, которую Магас отметил на днях, — 1076-летие со дня основания древнего города Солнца.

Ольга Заузанова Вишня в цвету

Власти города рассчитывают, что новый парк станет любимым местом отдыха горожан. Здесь будет воссоздан ландшафтно-архитектурный рельеф со специально разработанными этно-парковыми скамейками, стилизованными под старину фонарными столбами, книжным шатром с зоной для чтения, арт-площадкой для творчества. Украсит зону отдыха и декоративный пруд.

Центральное место в проекте отдано памятнику, который так и называется «Вишни». Он станет символом стойкости и мужества.

Мэрия Магаса объявила о начале высадки вишневых саженцев в субботу, 27 апреля. В акции примут участие работники мэрии Магаса во главе с мэром Бесланом Цечоевым и все желающие жители столицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля столица Ингушетии отметила свое 25-летие. Магас самый молодая столица субъекта РФ. В этот день также праздновали 1076-летие столицы древней Алании — города Солнца, как раньше называли Магас.