Санкт-Петербург, 25 апреля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В ночь с 27 на 28 апреля 2019 года, когда православные верующие России встречают праздник Пасхи, Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва. Об этом сообщили 25 апреля в пресс-службе подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Работа метро в ночное время во время крупнейших светских и религиозных праздников стала в Петербурге доброй традицией, которую высоко оценили все, кто оказывался в центре города в такие дни и с помощью метро мог легко добраться до места ночлега.

В пасхальную ночь для входа и выхода пассажиров будут открыты все вестибюли станций метро Петербурга, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Пройти в метро в это время можно будет по проездным билетам и жетонам, но в кассах станций будут продаваться только жетоны за наличный расчет.