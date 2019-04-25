Что угрожает человечеству, о чём хотела бы умолчать Франция: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- На Шри-Ланке прогремел очередной взрыв;
- Вооружение Франции могло быть использовано в Йемене;
- Владимир Путин и Ким Чен Ын начали встречу;
- Стала известна главная угроза жителям Земли;
- Функция борьбы с «фейковыми новостями» появится в Twitter.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1416.