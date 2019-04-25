Барнаул, 25 апреля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Доцент кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков знаком с разработанным в России устройством «НейроЧат», предназначенным для общения при помощи мысли. Вместе с тем он полагает, что цена такого комплекса может быть завышена. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM запуск в серийное производство данного устройства, он пояснил:

Цитата из к/ф «Люди Икс» реж Брайан Сингер. 2000. США Телепат

«Это нейроинтерфейс. В детских технопарках они есть. Также их можно купить домой, есть модели, которые можно использовать для управления играми. Набор текста тоже ранее уже показывали. Я попробовал посмотреть типичные цены и не смог прийти к единому мнению, но мне кажется, что 120 тысяч рублей — это дороговато. Типичная цена таких устройств в пределах 30 тысяч рублей. Возможно, это устройство превосходит типичное устройство».

Напомним, ранее о том, что в России создано устройство «НейроЧат», позволяющее людям с ограниченными возможностями набирать текст на компьютере с помощью мысли, сообщила «Российская газета». По данным издания, стоимость устройства, состоящего из специальной беспроводной гарнитуры, аппаратной части и соответствующего ПО, составляет около 120 тыс. рублей, однако предполагается, что люди с серьёзными нарушениями здоровья могут получить от государства компенсации. А для того чтобы набрать текст, пользователю нужно лишь концентрироваться на задуманных буквах.