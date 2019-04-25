Москва, 25 апреля, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Гражданам России могут запретить ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. С таким предложением выступила Национальная мясная ассоциация, куда входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них: «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». Об этом сообщают «Ведомости».

Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

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Письмо с соответствующей просьбой было направлено вице-премьеру Алексею Гордееву. Также авторы инициативы считают необходимым усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.

В качестве доводов для принятия такой меры называются растущие риски завоза из-за рубежа через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных. В частности, речь идёт об африканской чуме свиней. Для человека вирус АЧС не опасен, однако если привезённая продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путём, а также через пищевые отходы — он попадает на свалки, разносится по воздуху и дикими животными.

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Как отметил руководитель ассоциации Сергей Юшин, один из каналов распространения вируса — антропогенный, вместе с путешественниками.

В аппарате вице-премьера подтвердили, что письмо от Национальной мясной ассоциации поступило. В настоящее время вопрос прорабатывается Минсельхозом РФ. При этом представители ведомства и Россельхознадзора заявили изданию, что поддерживают данные меры.

Напомним, импорт в Россию мясной, молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и ряда других стран запрещен с 2014 года. При этом, как уточнили в Федеральной таможенной службе, для личного пользования можно ввезти до пяти килограммов продуктов животного происхождения, но это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.