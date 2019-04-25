Москва, 25 апреля, 2019, 07:47 — ИА Регнум. На портале госуслуг опубликован график отключения горячей воды в домах жителей Москвы, сообщается на портале мэра столицы.

Нет воды

Любой желающий может посмотреть, когда в его доме отключат горячую воду. Для этого нужно ввести название улицы и номер дома.

В Москве профилактические работы начнутся с 13 мая и продлятся до конца августа. Отмечается, срок отключения горячей воды не составлит не более 10 дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) также запустила сервис о сроках профилактических работ на сетях.

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