Петрозаводск, 25 апреля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. У бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении, экс-депутата Миграна Погосяна есть основания просить политическое убежище в России, сообщил карельскому порталу «Руне» адвокат Погосяна, президент Адвокатской палаты Карелии Михаил Ямчитский.

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Ранее бывший глава СПИСА Армении был задержан в России на территории Карелии.

«Ходатайство уже официально подано, надлежащим образом оформлено. Решение [о предоставлении политического убежища] принимает комиссия при президенте Российской Федерации. Основания для этого, на мой взгляд, есть. Миграна Погосяна на родине преследуют по политическим мотивам», — отметил он.

По словам Михаила Ямчитского, вопрос об экстрадиции его подзащитного будет решаться в Генеральной прокуратуре России. Если запрос Армении удовлетворят, у Миграна Погосяна еще будет право его обжаловать.

«Решение об экстрадиции по общему правилу принимается заместителем генерального прокурора либо генеральным прокурором РФ, то есть это Москва, не Карелия. Впоследствии решение может быть обжаловано в судебном порядке», — добавил Михаил Ямчитский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры России об аресте бывшего депутата Национального собрания Армении, бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Миграна Погосяна сроком на 40 дней с целью рассмотрения вопроса его выдачи Армении.

Несколько дней назад специальная следственная служба (ССС) Армении сообщила, что Погосян был обнаружен и задержан в России.

Мигран Погосян обвиняется в присвоении или растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями.

Член команды экс-президента Сержа Саргсяна, генерал-майор Мигран Погосян оказался в центре Панамского офшорного скандала еще при правлении Республиканской партии.

24 января этого года CCC возобновила расследование по уголовному делу об офшорах, которое в 2017 году было закрыто на основании отсутствия состава преступления. Тогда дело было возбуждено по признакам участия в незаконной предпринимательской деятельности.

В конце марта этого года Мигран Погосян был вызван на допрос, но не явился, объяснив это тем, что находится за границей. Однако 10 апреля ССС сообщила, что Погосян выразил готовность явиться на допрос. А уже 15 апреля ССС сообщила, что бывший депутат привлечен по делу в качестве обвиняемого. ССС объявила его в розыск, а суд удовлетворил ходатайство о его аресте.