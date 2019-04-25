Москва, 25 апреля, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Рубль 24 апреля заметно сдал свои позиции к доллару и британскому фунту. Против евро потери в 3 раза меньше за счет ослабления единой валюты на глобальном валютном рынке. Доллар продемонстрировал уверенное укрепление на всех рынках на фоне отсутствия склонности к риску после выхода слабой статистики в Австралии и Германии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Дополнительное давление на российскую валюту исходило от результатов аукциона Минфина. При общем спросе 131,15 млрд рублей на ОФЗ выручка от размещения составила 57,7 млрд рублей, что значительно меньше, чем за предыдущие две недели. По итогам дня курс доллара вырос на 1%, до 64,32 руб., курс евро — на 0,36%, до 71,75 руб., курс фунта — 83,09 руб.

Сегодня, 25 апреля, на торгах в Азии баррель нефти Brent стоит $74,58 (+0,10%). Цена осталась торговаться на максимальных уровнях за 5,5 месяцев. Налоговый период завершается. В конце месяца давление на рубль будет усиливаться. Сейчас участники рынка ждут данных по ВВП США за 1 квартал 2019 года.

Покупатели доллара 24 апреля показали бычий настрой, но первая волна роста лишь указывает на готовность рынка двигаться вверх. Опыт показывает, что цена сразу не разворачивается. Всегда будет возможность продавцам закрыть короткие позиции, а покупателям зайти в рынок по хорошей цене. Если сегодня ситуация на всех рынках стабилизируется, то на фоне высоких цен на нефть курс доллара вернется к уровню 64 руб.

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