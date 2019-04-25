Магадан, 25 апреля, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Счета больниц Магаданской области арестованы за неуплату взносов в обязательные страховые фонды за три года — 2016-й, 2017-й и 2018-й. Об этом заявил губернатор региона Сергей Носов, констатировав необходимость сформировать план финансового оздоровления медучреждений региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

Читайте также: Больница на Колыме погрязла в долгах: счета арестованы, телефоны отключены

«Что касается в целом ситуации в здравоохранении — деньги решают всё, — цитировало Сергея Носова ИА «Весьма». — Я говорю сейчас о том состоянии, до которого довели медицину [в регионе] в течение последних 5 лет. У нас арестованы счета в больницах за неуплату в обязательные страховые фонды на протяжении 2016, 2017, 2018 годов. И разблокировать их не может никто. Они заблокированы федеральной налоговой инспекцией, никакие увещевания не помогают. Разблокирование счетов требует денег. И деньги эти теперь уйдут не на лекарства, если будут перечислены».

Глава региона назвал вопросом первостепенной важности централизацию обеспечения медицинскими препаратами, озвучил намерение еженедельно рассматривать ситуацию в здравоохранении и поручил представить ему план финансового оздоровления медучреждений.

Секретарь ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ, заведующая отделом экономической работы и оплаты труда Татьяна Гончарова отметила, что задолженность имеется в медучреждениях Колымы повсеместно, и констатировала необходимость увеличить тарифы ОМС.

«C недостаточностью финансирования связаны и попытки оптимизации в Магаданской области, которую сейчас приостановили. То, что это попало в зону внимания областного руководства, — это, конечно, хорошо. Возможно, что-то и будет «разрулено», будут приняты меры по дополнительному финансированию», — цитирует Татьяну Гончарову профсоюзная газета «Солидарность».

По её словам, проблема с долгами больниц и поликлиник регионов России распространённая, но только в Магаданской области дело дошло до блокировки счетов учреждений здравоохранения.

«Проблема финансирования здравоохранения стоит в значительной части регионов. 3,4−3,7% от ВВП идёт на здравоохранение. По данным ВОЗ, лишь при 5−7% от ВВП здравоохранение может нормально функционировать. Тарифы в системе ОМС не позволяют покрыть все расходы, от 70 до 90% идёт только на заработную плату», — также сказала секретарь ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об аресте за долги счетов Омсукчанской районной больницы в Магаданской области. Телефоны больницы отключены за неуплату, а врачи не могут получить компенсации за коммунальные услуги и деньги на приобретение авиабилетов для проезда в отпуск. Помимо этого, сотрудникам больницы задерживают зарплату, а на содержание здания больницы средств в бюджете вообще не заложили.