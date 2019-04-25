Киров, 25 апреля, 2019, 06:16 — ИА Регнум. В Кировской области по итогам 2018 года средние зарплаты в медицинской сфере у бюджетников колебались от 24,1 до 50,2 тыс. рублей, то есть существенно не дотягивали до заявленных министром здравоохранения Вероникой Скворцовой средних по России — от 34 до 75 тыс. рублей. В зависимости от подведомственности учреждения заработки кировского медперсонала также существенно разнятся — меньше всего они в муниципальных учреждениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Кировстата.

Дарья Драй ИА REGNUM Работники скорой помощи

Напомним, 24 апреля 2019 года министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллеги Минздрава РФ озвучила средние зарплаты медперсонала. По её словам, у врачей они составили 75 тыс. рублей, у среднего медперсонала — почти 37 тыс. рублей, у младшего медперсонала — 34,3 тыс. рублей. Позднее сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал выразил сомнения насчёт роста зарплат, добавив, что «подавляющее большинство медицинских работников, конечно, не получают тех заработных плат, о которых отчитываются чиновники».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё одна проблема с зарплатами медперсонала — это разрыв показателей в зависимости от подведомственности учреждения. В Нижегородской области по итогам прошлого года врачи с «федеральной» подведомственностью в среднем зарабатывали 64 849,4 рубля, а с муниципальной — 27 012,8 рубля. Разница была почти в 2,4 раза. Также как и в Кировской области в Нижегородской области уровень средних зарплат в медицине ниже той планки, что озвучила министр: 64,84 тыс. рублей у врачей в целом по области и 29,6 тыс. рублей у среднего и младшего медперсонала.

Схожая ситуация и в Татарии, где к тому же наблюдается дефицит кадров. Здесь средние доходы врачей в прошлом году составляли 64,23 тыс. рублей, среднего медперсонала — 32,24 тыс. рублей, младшего — 31,99 тыс. рублей.

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В Кировской области по итогам января-декабря 2018 года врачи и работники медорганизаций с высшим образованием зарабатывали 50 234 рубля, но при этом в федеральных учреждениях региона показатель был 56 407 рублей, в региональных — 49 351 рубль, а муниципальных — 22 879 рублей. Средний медперсонал области имел доход 25 576 рублей: в федеральных учреждениях — 31 112 рублей, региональных — 25 133 рубля, муниципальных — 15 856 рублей. Ещё меньше были заработки у младших медработников: средняя по области — 24 132 рубля.

Для справки: в Кировской области в целом по экономике в 2018 году средняя зарплата составила 27 627 рублей, увеличившись относительно 2017 года на 9%.