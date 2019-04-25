Якутск, 25 апреля, 2019, 06:07 — ИА Регнум. В Якутии в связи с предстоящим паводком и по поручению руководства региона объединяются силы правительства республики, администраций муниципальных образований, ресурсообеспечивающих организаций и МЧС. Период освобождения рек ото льда снова будет в регионе непростым, констатировал его глава Айсен Николаев во время своего выступления с отчётом перед депутатами Госсобрания республики. сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mchs.gov.ru Паводок

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«Этой весной на территории республики также прогнозируется непростая паводковая ситуация. По моему поручению правительство работает в режиме мобилизации, жёсткого контроля ситуации вместе с главами муниципальных образований, руководителями ресурсообеспечивающих организаций, силовыми структурами, а также МЧС. В таком же режиме превентивного контроля организуется у нас также работа с приближением пожароопасного периода», — сказал Айсен Николаев.

Он также напомнил о том, как проходил паводок в Якутии в 2018 году, назвав его самым разрушительным наводнением в регионе за последнее десятилетие.

«Пострадало порядка порядка 63 населённых пунктов, было подтоплено почти 1,5 тыс. жилых домов, повреждены десятки километров дорог, серьёзно пострадали десятки школ, котельных и других социальных объектов республики. На ликвидацию последствий было направлено 1,5 млрд рублей», — отметил глава Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Якутия практически вступила в режим весеннего половодья: река Лена по прогнозам должна вскрыться уже 26 апреля, а ледоход на остальных реках республики в этом году пройдёт раньше срока. В связи с этим Айсен Николаев призвал региональные ведомства мобилизоваться и быть готовыми к экстренному реагированию.