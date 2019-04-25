Пекин, 25 апреля, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Кинокомикс «Мстители: Финал», снятый в рамках киновселенной Marvel возглавил рейтинг кассовых сборов на материковом рынке Китая за 24 апреля, сообщает Китайская сеть данных киноинформации (China Movie Data Information Network).

В кинотеатре

Супергеройский блокбастер собрал 523,95 млн юаней (около $78,2 млн) и возглавил рейтинг по кассовым сборам Китая. Сразу за ним на втором месте расположился гонконгский триллер «Шторм P», который до этого несколько недель сохранял лидерство. Его сборы составили 2,13 млн юаней. Третье место заняла индийская черная комедия «Стреляйте в пианиста». Он собрал 1,18 млн юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гонконгский боевик «Шторм P» возглавлял топ китайского кинорынка, полюбившись зрителю материкового Китая больше, чем супергеройский кинокомикс от DC «Шазам».

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