Вашингтон, 25 апреля, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Проигрыш президента Украины Петра Порошенко на выборах связан с жёсткой антироссийской политикой, пишет The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Отмечается, что экономические и социальные проблемы Украины не были главной причиной поражения Порошенко. Главное, что оттолкнуло электорат, — это антироссийская политика, в том числе разрыв торговых отношений, а также притеснения русскоговорящих жителей Украины.

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Напомним, Порошенко проиграл выборы Владимиру Зеленскому, который во втором туре набрал 73,22% голосов. Меньше всего Порошенко поддержали на юго-востоке Украины.