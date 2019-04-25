Вашингтон, 25 апреля, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Военное подразделение будет направлено на южную границу США, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.

U.S. Army Американские военные на мексиканской границе

Президент США напомнил о конфликте на границе США и Мексики, когда «мексиканские солдаты наставили оружие на солдат национальной гвардии». Он предполагает, что целью мог быть отвлекающий манёвр для торговцев наркотиками.

«Надо, чтобы это больше не повторилось! Сейчас мы направляем на границу вооружённых военнослужащих», — говорится в твите Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля власти Мексики объявили о депортации 15 тыс. мигрантов, приехавших в Мексику из Гватемалы. Однако, не все мигранты вернулись в Гватемалу: тысячи продолжают двигаться по Мексике в сторону США.